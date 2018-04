Chrysler 300C: en nu de break

Door: BV

N

a de sedan zal Chrysler nu ook de Touring-versie van de 300C commercialiseren. Die is speciaal omdat de grote break het eerste voertuig van dit type is dat het Amerikaanse merk in Europa aan de klanten in het E-segment zal aanbieden. Omdat breaks in de VS momenteel alles behalve trendy zijn, is het model zelfs alleen bestemd voor de export. Tijdens het laatste kwartaal van dit jaar wordt de 300C Touring bij de dealers verwacht.

De opvallende en karaktervolle lijn wordt gedeeld met de sedan, maar vanaf de A-stijlen is het model uniek. De beschikbare interieurruimte, inclusief de hoofdruimte achteraan is nauwelijks groter dan die van de sedan, maar het koffervolume groeide met een kwart. Met de achterbank op z’n plaats slikt het model immers 630l bagage terwijl dat bij de sedan 504l is. Met neergeklapte achterbank bedraagt het beschikbare laadvolume maximaal 1.602l. De kofferklep heeft de vorm van een omgekeerde “L” en opent haast verticaal zodat de gebruiker niet achteruit moet stappen tijdens het openen. Onder de koffervloer is een extra opbergvak voorzien. De standaard dakrails zijn geschikt voor een daklast van maximaal 68kg.

Het motorenpallet bestaat net als bij de Sedan uit een 2.7l V6 en een 3.5l V6 -beiden standaard gekoppeld aan een viertrapsautomaat- en een 5,7l HEMI V8-motor die via een vijftrapsautomaat het vermogen naar de achterwielen sluist. De break wordt in combinatie met de 3.5 en 5.7l-motoren ook gebouwd met integraalaandrijving. Die AWD-modellen krijgen een iets hogere ophanging en beschikken steeds over een automaat met vijf verhoudingen. Het systeem drijft de vier wielen permanent aan en levert 62% van de kracht aan de achter- en 38% van de kracht aan de voorwielen. Om plaats te maken voor het Magna-Steyr differentieel in het midden en de steekassen vooraan werden de bodemplaat hertekend en de A-armen van de voorophanging aangepast. Achteraan beschikken alle versies, ongeacht de aandrijflijn, over een vijflinksysteem met automatische niveauregeling.

Chrysler hoopt veel klanten te overtuigen met een uitgebreide standaarduitrusting. Er is ook al een prijsindicatie. De basisversie zou in ons land € 39.000 gaan kosten, terwijl de topuitvoering voor € 55.000 over de toonbank zal gaan.