Chrysler 300C extra gekruid met SRT-8

Door: BV

I

n de lente van volgend jaar zal Chrysler de 300C SRT-8 op de Amerikaanse markt lanceren. De ingenieurs van Street and Racing Technology, dat zorgt voor gepeperde versies van de Amerikaanse producten van de DaimlerChrysler-groep, hebben nu de 5,7l V8 Hemi van de 300C onder handen genomen. Door de cilinderkoppen, nokkenassen en het in- en uitlaatkanaal te herzien en vooral de boring te vergroten Őmet een cilinderinhoud van 6,1l tot gevolg- werden 85 paarden extra gevonden. Het resultaat is een totaal vermogen van 425pk (in feit nauwelijks 70pk per liter). De maximale omwentelingssnelheid van het model steeg met 15% van 5.400t/min naar 6.200t/min. Een vijftrapsautomaat stuurt de kracht via een opgewaardeerd differentieel naar de achterwielen.

Het chassis kreeg aangepaste dempers en veren die stugger zijn en het koetswerk dichter tegen het asfalt leggen en dikkere antirolstangen. Goodyear F1-rubber met maat 245/45 voor- en 255/45 achteraan op 20-duims lichtmetalen velgen zorgen voor het wegcontact. Grote Brembo-remmen moeten het gevaarte weer tot stilstand brengen. De prestaties liggen nog niet vast, maar de constructeur mikt op een acceleratietijd naar 100km/u in iets meer dan 5 seconden. Om de SRT-8 ook uiterlijk van de minder krachtige versies te onderscheiden, kwam er een nieuwe voor- en achterbumper van de tekentafel.