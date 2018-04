Hummer's toekomstplannen

Door: BV

H

et stoere merk van de GM-groep heeft in Detroit zijn plannen voor 2005 bekend gemaakt. De H3 wordt de nieuwe instapper uit het gamma en er komt een Alpha-uitvoering van de oer-hummer; de H1.

Na de H1 en de op de Chevrolet Tahoe gebaseerde H2 zal het merk tijdens de eerste helft van volgend jaar de Amerikaanse markt bestoken met de H3, wat daar geldt als een midsize SUV. De eerste beelden van het productiemodel belooft GM in september. Het merk geeft wel meer definitieve informatie vrij over de tweezitter. Een 3,5l Vortec vijfcilindermotor met dubbele bovenliggende nokkenassen en variabele kleppentiming zal voor de aandrijving zorgen. Die krachtbron zal naar keuze gekoppeld worden aan een handgeschakelde of een automatische versnellingsbak. Een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving met een volledig vergrendelbaar achterdifferentieel, tractiecontrole, een beschermplaat, en GM’s StabiliTrak stabiliteitscontrole zullen optioneel leverbaar zijn.

Hummer zal ook krachtiger uitvoeringen van de verschillende modellen uit het gamma lanceren. Die zullen de toevoeging ‘Alpha’ krijgen. De eerste uit de reeks wordt de H1 Alpha. Die wordt begin 2005 op de Amerikaanse markt losgelaten en krijgt een 6,6l Duramax turbodieselmotor onder de kap. Die is niet alleen krachtiger, maar zou ook schoner zijn en minder verbruiken.