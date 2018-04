Nieuwe Land Rover Discovery geprijsd

Door: BV

n oktober wordt in ons land de derde generatie van de Land Rover Discovery gecommercialiseerd. De constructeur zal het model bouwen met drie motoren, maar slechts twee daarvan komen naar België. Het leeuwenaandeel van de verkopen zal op rekening staan van de TDV6 dieselmotor. Deze 2.7l zescilinder is verwant aan de door Ford en PSA ontwikkelde diesel die onder meer onder de kap van de Jaguar S-Type wordt aangeboden. De krachtbron ontwikkelt 190pk en een magistraal koppel van 440Nm. Het blok wordt gekoppeld aan een automatische zesbak, maar ook een handbediende gangwissel zal leverbaar zijn. De diesel kan in de uitrustingsniveaus S, SE en HSE besteld worden met prijskaartjes van minimaal € 40.360 en maximaal € 50.260.

De benzinekrachtbron van de Discovery wordt een 4,4l V8 die is afgeleid van de 4,2l V8 van Jaguar. Hoewel de boring -en dus de cilinderinhoud- werd vergroot, levert de motor in de terreinwagen enkele pk minder. Het maximumvermogen bedraagt 295pk, maar het komt 500t/min. eerder vrij dan bij het merk met de panter en het maximumkoppel steeg wel en staat eveneens vroeger ter beschikking: 425Nm bij 4.000t/min. De motor wordt enkel gekoppeld aan een ZF zestrapsautomaat en zal leverbaar zijn als SE en HSE. Op de corresponderende prijskaartjes zal € 54.360 en € 59.560 staan.

De dieselkrachtbron zal niet over de grote oceaan getransporteerd worden, maar anderzijds zullen de Britten een 4.0l V6 benzinemotor met 215pk en 360Nm niet in ons land aanbieden.