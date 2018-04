Invicta S1 nu echt startklaar

Door: BV

I

nvicta is een kleine ambachtelijke Britse sportwagenbouwer met één model in de catalogus; de S1. Die werd eerder al voorgesteld en is sinds september in productie, maar het merk zal volgende week op de Birmingham Motor Show een sterk verbeterde versie voorstellen. Daarbij werd rekening gehouden met de opmerkingen van potentiële klanten en de pers. De S1, met een volledig in carbon uitgevoerde carrosserie, krijgt bijvoorbeeld een gereviseerde ophanging voor meer comfort. Het interieur werd ontwikkeld door de specialisten van ADT uit Coventry. Onder meer dankzij hen werd de S1 een luxueuze sportwagen met onder meer een volledig in leder uitgevoerde binnenbekleding, een moderne audio-installatie, satelliet navigatiesysteem, airconditioning en parkeersensoren achteraan. Metaallak en 19-duims lichtmetalen velgen met TOYO T1-S directionele banden zijn eveneens standaard.

De motor, een door Ford Special Vehicles geprepareerde 320pk sterke 4,6l V8 die nauwelijks 240kg weegt, zit vooraan. De aandrijving gebeurt op de achterwielen. De fabriek legt de nadruk op bruikbaarheid, met onder meer een ruime kofferruimte en een benzinetank met een inhoud van 100l. Voor “lange, snelle ritten” luidt het. En “snel” is in dit geval tot 272km/u, want dat is de topsnelheid. 100km/u staat na dik 5 seconden op de teller.

Invicta beweert op dit ogenblik al enkele honderden geïnteresseerden te hebben voor de 77.000 pond dure S1. Met een jaarproductie van ongeveer 20 stuks staat dat alvast garant voor lange wachttijden.