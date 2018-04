Donkervoort naar Spanje

Door: BV

e Nederlandse kleinserieconstructeur is voortaan ook actief op de Spaanse markt. Na maandenlang lobbywerk is het bedrijf van Joop Donkervoort erin geslaagd typegoedkeuring te krijgen voor de Spaanse markt. Het bedrijf geeft aan veel vraag te hebben vanuit Spanje. Doordat de levering van wagens aan Spanje werd uitgesteld en de productie niet mocht stilvallen, heeft Donkervoort enkele wagens in aanbouw die nog niet verkocht zijn. Die exemplaren worden nu voor een interessante prijs en met een korte levertermijn aangeboden.