Definitief: Saab 9-7X

Door: BV

Z

oals aangekondigd toont Saab op het Autosalon van New York voor het eerst haar SUV aan het publiek. Het model is gebaseerd op de Chevrolet Trailblazer, maar werd specifiek op de noden van de Amerikaanse Saab-rijders afgesteld. Voorlopig zal het model immers enkel in de VS en Canada te koop zijn. De gamma-uitbreiding maakt deel uit van de nieuwe Saab-strategie die, gedreven door eigenaar GM, vooral gericht is op de VS. In december van vorig jaar onthulde het bedrijf ook al de 9-2X, die gebaseerd is op de vierwielaangedreven Subaru Impreza.

Het mid-luxury SUV-segment is één van de sterkst groeiende markten in de VS. Dit jaar zullen er naar schatting 400.000 wagens in verkocht worden. Dat is een derde meer dan in 2003 en vier maal zo veel als in 1997.

Hoewel enkele koetswerkpanelen met andere GM-producten gedeeld worden, hebben de ontwerpers toch getracht de SUV een karakteristiek en herkenbaar uiterlijk te geven. De gestileerde voor- en achterbumpers, de grille in drie delen, nadruk op de wielkasten en de zwarte D-stijlen moeten daarvoor zorgen. De lichtmetalen velgen zijn 18 inch groot en vullen de wielkasten goed op omdat ten opzichte van de Trailblazer aan bodemvrijheid werd ingeboet. Binnenin vinden we de naar de bestuurder gerichte console terug, met typische ventilatieopeningen en het contact op de middentunnel. In de koffer van deze 4,92m lange SUV is er ruimte voor 1.161l bagage. Met de 60/40 gedeelde achterbank neergeklapt, kan dat zelfs oplopen tot 2.268l. De V8 zou aan de trekhaak op een haar na 3 ton verdragen.

Saab nam het onderstel van de Trailblazer onder handen en zorgde voor een aangepaste dubbele A-arm voorophanging met veren en een multi-link achteras met een computergestuurde luchtophanging. De schokdempers zijn voorzien van kleppen om een stugger weggedrag te creëren terwijl onder meer een dikkere antirolstang het rollen van de koets in bedwang moet houden. Om de stuurprecisie te verbeteren werd de bekrachtiging sterker. De aandrijving is adaptief en gebeurt op de vier wielen zodra er gripverlies optreedt. In normale omstandigheden gaat bijna alle aandrijfkracht naar de achtertrein die voor de gelegenheid een limited-slip differentieel kreeg.

Uit de GM-stal haalde Saab ook nog twee motoren; een 5,3l V8 die goed is voor 300pk en 447Nm koppel en een 4,2l zes-in-lijn die 275pk en 372Nm sterk is. Ze worden steeds gekoppeld aan een automaat met vier verhoudingen. Beide uitvoeringen hebben een identieke topsnelheid van 191km/u. De V8 spurt naar 100 in 7,8sec terwijl de zescilinder daar 8,9sec voor nodig heeft. De veiligheidsuitrusting, een stokpaardje van de autobouwer, zal bestaan uit dubbele frontale airbags, gordijnairbags en gordelspanners vooraan.

De productie start in januari 2005, kort daarna moeten de eerste klanten bediend zijn. Het model zal gebouwd worden in de General Motors-fabriek in Moraine, Ohio.