De nieuwe Land Rover Discovery!

oals aangekondigd stelt Land Rover op het Autosalon van New York, dat op 7 april de deuren opent, de nieuwe Discovery voor. Een bijna historische gebeurtenis want het huidige model dateert uit 1989, en het was toen al gebaseerd op de Range Rover Classic. In 1994 werd de Discovery voor het eerst grondig opgefrist en in 1998 werd de oefening zo grondig herhaalt dat Land Rover sprak van een nieuw model. De telg die in New York debuteert, en als alles goed gaat nog dit jaar in de showroom staat, zal in de VS dan ook te boek staan als LR3. In Europa zal het model om bovenstaande reden Discovery 3 heten.

Deze nieuwe telg is geheel nieuw ontworpen en krijgt een volledig onafhankelijke elektronisch gecontroleerde luchtophanging, permanente vierwielaandrijving, een intelligente zestrapsautomaat en zal plaats bieden aan maximaal zeven inzittenden op drie zitrijen. De twee achterste zetels zullen in een handomdraai in de vloer geklapt kunnen worden. Onder de kap zit een van Jaguar afkomstige 4.4l V8, die goed is voor 300pk, en door Land Rover werd aangepast om ook op terrein optimaal te presteren. De Britten omschrijven het model alvast als “schitterend op de weg, onovertroffen op het terrein”. Om ervoor te zorgen dat de bestuurder de capaciteiten van de Discovery maximaal benut, introduceert Land Rover “Terrain Response”. Dat is een nieuw systeem waarmee de bestuurder via een draaischakelaar vijf verschillende terreinstanden kan selecteren. De elektronica van de Discovery past dan alle systemen, van de ophanging tot de instelling van de afdaalhulp of de tractiecontrole, af voor die specifieke ondergrond. Andere innovaties zijn een DVD-navigatiesysteem en meedraaiende koplampen.

De ontwerpers tekenden voor het project een moderne, strakke koets in lijn met de nieuwe Land Rover-stijl. Toch werden tal van typische Discovery-trekjes behouden. Dan denken we onder meer aan een asymmetrische kofferklep, het niveauverschil in het dak en een luchtinlaat aan één zijde van de carrosserie. Het front met talrijke verticale lijnen en de korte overhangen voor- en achteraan doen ook nog steeds denken aan het origineel.