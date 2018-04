Bentley Arnage vernieuwd

Door: BV

entley geeft de Arnage voor 2005 een heuse opfrisbeurt. De aanpassingen zijn de typische facelift items; de dubbele ronde koplampen achter helder afdekglas en separate richtingaanwijzers zijn vervangen door twee ronde optieken, die door een gewijzigde vormgeving beter aansluiten bij de rest van de koets en meteen ook knipogen naar de Bentley GT Coupé, de grille is nieuw -een tikkeltje minder geprononceerd- terwijl de nieuw ontworpen motorkap de overgang tussen het radiatorrooster en de rest van de koets wat afvlakt en er zijn nieuwe voor- en achterbumpers die rijkelijk van chroomaccenten voorzien zijn. Obligate aanpassingen zijn nieuwe koetswerkkleuren, met de introductie van een spuitschema met twee tinten, en nieuwe lichtmetalen velgen.

Binnenin werd onder meer de positionering van de verschillende bedieningselementen onder handen genomen en er werd gezorgd voor een meer harmonieuze integratie van nieuwe technologieën, zoals de implementatie van een nieuw kleurenscherm voor de DVD-installatie. De bekleding is aangepast, de bovenzijde van het dashboard is geheel nieuw en er is een moderner instrumentenbord. In 2002 werd het onderstel van de Arnage nog grondig onder handen genomen. Anno 2005 voert de Britse autobouwer enkele detailwijzigingen door aan de achterophanging. Zonder de dynamische eigenschappen te laten verwateren werd zo een nog comfortabelere afstellen verkregen. Vooral inzittenden achteraan zouden daarvan profiteren. Ook al in 2002 werd de 6,75l V8-motor grondig herzien. Ook hier geen grote veranderingen dus, alleen enkele aanpassingen om ervoor te zorgen dat de bi-turbo voldoet aan de Euro IV-norm.