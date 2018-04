Hormonenkuur voor Chrysler Crossfire

Door: BV

C

hrysler zal op haar stand in Genève de Crossfire SRT-6 voorstellen. SRT staat voor ‘Street & Racing Technology’ en dat is een organisatie die instaat voor de productie van de beter presterende modellen binnen de Chrysler Group, naast de ontwikkeling van racewagens en tuningonderdelen voor enthousiastelingen. De huistuner van Chrysler zeg maarij Het cijfer staat voor het aantal cilinders. Na onder meer de Dodge Viper en de Dodge RAM SRT-10, heeft de afdeling nu ook de nieuwe Crossfire en de Crossfire Roadster onder handen genomen.

Voor de Crossfire opteerde SRT voor een geblazen (schoepenturbo) V6 18-klepsmotor met een inhoud van 3.2l. Geen onbekende en ook geen onverwachte keuze, omdat deze motor reeds werd gebruikt in de SLK 320 AMG en de Crossfire op het onderstel staat van -jawel- de uittredende SLK. De motor levert een vermogen van 330pk en een majestueus koppel van 420Nm. 90% van dat koppel is permanent ter beschikking tussen 2.300 en 6.200t/min. Dat moet voldoende zijn om de Crossfire in iets meer dan 5 seconden naar 100km/u te stuwen. De topsnelheid is begrensd op 255km/u. De overbrenging naar de aangedreven achterwielen is voor rekening van Őhoe kan het ook anders- een opgewaarde vijftrapsautomaat waarmee desgewenst ook zelf een versnelling kan geselecteerd worden.

Om tegemoet te komen aan meer veileisende bestuurders werd onder meer de ophanging aangepast. Het systeem met dubbele driehoeken vooraan en een vijfpuntsachterwielophanging, telkens in combinatie met schroefveren en gasschokdempers, werd immers beduidend stugger om de natuurlijke onderstuurneiging van de basis-Crossfire zo veel mogelijk te elimineren. Voor een optimaal wegcontact monteert DaimlerChrysler Michelin Pilot Sport-banden met maatje 225/40 voor- en maat 255/35 achteraan. Vooraan zitten die op een specifieke 18 inch velg. Achteraan heeft de velg een doorsnede van 19 inch.

De Crossfire SRT-6 is herkenbaar aan de badge, de vaste achterspoiler en de 15-spaaksvelgen. Het interieur krijgt een kilometerteller die gaat tot 320km/u, kuipzetels die extra steun bieden met een bekleding in Nappa-leder en inzetstukken in Preferred Suede, subtiele grijze stiksels op de zetels en het stuurwiel en een geborduurd SRT-6-logo op de hoofdsteunen.

Net als de andere Crossfire’s loopt deze opgewerkte versie in het Duitse Osnabrück van de band. De versie wordt na de voorstelling in Genève eerst in de VS gecommercialiseerd, maar hij zal ook in Europa aan het aanbod toegevoegd worden. Dan is het meteen de eerste Chrysler met SRT-logo die ook buiten Noord-Amerika wordt verkocht.