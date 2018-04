Vernieuwde Chrysler Voyager

Door: BV

n de lente van dit jaar introduceert Chrysler een opgefriste Voyager. Die zal herkenbaar zijn aan een nieuwe snuit met een nieuwe grille en vierhoekige koplampen, andere beschermlijsten en nieuw ontworpen lichtmetalen velgen. Onder de kap is de belangrijkste nieuwigheid de introductie van 2.8CRD dieselmotor. Die is goed voor 149pk bij 3.800t/min en 360Nm koppel tussen 1.800 en 2.600t/min. Deze 2.8 wordt steeds gekoppeld aan een automaat. De 2.5CRD met 143pk en 340Nm (gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak) blijft eveneens beschikbaar. De andere motoren uit het aanbod zijn een aan een automaat gekoppelde 3.3l V6 met een vermogen van 174pk en een koppel van 278Nm en een 2.4l met 147pk en 218Nm. Die laatste kan zowel met een automaat als een handgeschakelde bak gecombineerd worden.

Om de inzittenden voortaan nog beter te beschermen introduceert Chrysler een uitgebreidere veiligheidsuitrusting. Zo zijn zijdelingse airbags voortaan op alle drie de zetelrijen standaard. Gordijnairbags ontplooien zich van de A- tot de D-stijl bij een zijdelingse aanrijding om hoofdletsels te beperken. Nieuw is ook een plofkussen ter hoogte van de knieën van de bestuurder. Dat zorgt ervoor dat contact (en dus verwondingen) met het dashboard vermeden worden en optimaliseert de positie van de bestuurder ten opzichte van de stuurairbag. Isofix bevestigingspunten op de tweede zetelrij zijn ook steeds aanwezig.

Vooral op akoestisch gebied zou het comfort er op vooruit gaan. Chrysler heeft, naast enkele kleinere interieuraanpassingen, immers vooral geïnvesteerd in geluidswerende maatregelen voor de 2.8CRD. Zo is er een geluidsdempende bekleding van de spatborden, het oliecarter en de accu, zijn er dempkussens voor de schokdempers en achter de spatlappen, zitten er dempers onder het wijzerpaneel en op de A-stijlen, kreeg de stuwruimte en het schutbord een geluidsdempende behandeling en zijn er verbeterde dichtingen voor het instrumentenbord.

Het aanbod bestaat nog steeds uit een korte en een lange variant (met lengtes van respectievelijk 4,80 en 5,09m). De korte variant is verkrijgbaar als SE en LX, de versie met lange wielbasis is te koop als SE, LX en Limited. Veel modellen zijn uitgerust met elektrische schuifdeuren of een elektrische achterklep die de toegang tot de passagiersruimte gemakkelijker maken.