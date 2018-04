Productieversie Chrysler PT Cruiser Convertible

Door: BV

erwijl de concept op het Autosalon van Brussel staat, stelt Chrysler de definitieve productieversie van de PT Cruiser Convertible voor in Detroit. Uiterlijk blijven de wijzigingen echter beperkt. Met deze nieuwe dakloze variant wil de constructeur een vervolg breien aan het onverwacht grote succes dat de PT in de VS te beurt viel.

Voor de kapconstructie wordt hier geen gebruik gemaakt van nieuwe of geavanceerde technieken; gewoon een stoffen kap en neergeklapt blijft er zelfs een rolbeugel staan. De kapbediening is elektrisch. De rolbeugel was de goedkoopste manier om de stevigheid en veiligheid op een vergelijkbaar niveau als de gesloten variant te tillen. Een rolbeugel die geactiveerd wordt en centraal of achter de passagiers wordt ingebouwd is duur en neemt te veel plaats in beslag. De ontwerpers wilden immers zo veel mogelijk van de flexibiliteit van de monovolume behouden. Zitruimte achteraan werd niet geofferd, en ook de hogere zithouding op de tweede rij bleef. Er zijn doorlaadmogelijkheden via een 50/50 deelbare achterbank.

Onder de kap steekt de gekende 2.4l benzinemotor met 150pk, die wordt gekoppeld aan een manuele vijfbak. Een GT-versie komt er ook, voorzien van de 220pk sterke geblazen versie van dezelfde motor. Tot de standaarduitrusting in de VS horen 16-duims lichtmetalen velgen, een alarminstallatie, mistlichten, een afdekhoes voor de kap en een audiosysteem met CD-speler. In de VS zal de Convertible verkrijgbaar zijn vanaf $ 19.995. De duurste uitvoering kost er $ 27.565. Europese prijzen zijn nog niet gekend.

Nog tijdens het eerste kwartaal van dit jaar start de productie. De dakloze variant zal in de DaimlerChrysler-fabriek in Toluca van de band lopen.