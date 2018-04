Land Rover Range Stormer

Door: BV

en hele mond vol, de volledige naam van de Baby-Range, die op het Autosalon van Detroit wordt voorgesteld. Met de Range Stormer toont Land Rover haar visie van een sportief ogende SUV en meteen ook hoe de toekomstige modellen van het merk er uit zullen zien. Land Rover heeft overigens concrete productieplannen voor deze Concept.

De constructeur bouwde de Stormer op een geheel nieuw platform dat voor de productieversie zou worden gebruikt en ook voor de toekomstige grote terreinwagens van het merk dienst kan doen. De belangrijkste innovatie van de Concept is volgens Land Rover het Terrain Response-systeem. Dat is een intelligent en eenvoudig bedienbaar systeem dat steeds de beste afstelling moet garanderen, ongeacht de ondergrond. Het systeem past daarvoor onder meer de afstelling van de ophanging, de motor, de tractiecontrole en zelfs de gevoeligheid van het gaspedaal aan. Het model is ontwikkeld voor weggebruik, maar moet desondanks terreineigenschappen hebben die een Land Rover waardig zijn. De bestuurder kiest gewoon één van de zes beschikbare standen, van dynamisch voor ritten aan hoge snelheid tot een stand voor extreme off-roadsituaties en de elektronica doet de rest. Land Rover kon het niet laten ook bij deze sportieveling een reductiebak te voorzien. Onder de kap zit een V8 Compressor die afkomstig is van Jaguar, waar de motor dienst doet in de XJR en XKR. Die krachtbron werd door Land Rover aangepast, met name om een soepele loop op steile hellingen en een hogere doorwaadbare diepte te garanderen. De V8 wordt gekoppeld aan een automaat met zes verhoudingen van fabrikant ZF. Dat dit model herkenbaar is als een product van de Britste autobouwer is te danken aan de typerende vorm van de motorkap, het zwevende dak en de dunne dakstijlen die tevens een goed zicht rondom garanderen. Minder traditioneel is de materiaalkeuze voor het dak, dat geheel in glas werd uitgevoerd, terwijl de bult in de motorkap, de lage daklijn en de forse 22-duims lichtmetalen velgen ook niet meteen typerend genoemd kunnen worden.

De deuren zijn blikvangers omdat ze, net als de kofferklep trouwens, in twee delen opengaan. Het onderste deel klap open en vormt een instaptrede, het bovenste is een vleugeldeur die omhoog klapt. Zowel de kofferklep als de deuren zijn elektrisch. De opvallend sportief en toch herkenbaar getekende koplampunits bieden plaats aan Bi-Xenonlampen. Zijdelings gerichte LEDs zorgen voor een extra verlichting in de bochten.

De lijnen in de cockpit werden sober en functioneel gehouden, al golven het dashboard en de middenconsole toch om de inzittenden heen om een sportieve sfeer te creëren. De inzittenden vinden een plaatsje in vier individuele, eerder radicaal gevormde zetels die werden overtrokken met zadelleer. Dat wordt ook gebruikt voor de bovenzijde van het dashboard en de middenconsole. Voor het contrast zijn de lager geleden delen afgewerkt met ivoorkleurig leder. Voor de sierlijsten en details combineert Land Rover eikenhout en aluminium. Naast talrijke schakelaars zijn ook de wijzerplaten uitgevoerd in aluminium. Nieuw is de benzinepeilindicator. Die heeft immers geen naald voor de aanduiding, maar een vloeistof die zakt naarmate het brandstofniveau in de tank daalt. Achteraan zitten twee LCD-schermen, vooraan één (dat wegklapt als het niet in gebruik is). Die worden uiteraard gebruikt voor het infotainmentsysteem.