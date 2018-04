Dit is de nieuwe Chevrolet Corvette!

Door: BV

p 4 januari zal Chevrolet de nieuwe, zesde generatie van de Corvette onthullen. Een generatie waarbij GM duidelijk koos voor traditionele vormen. De C6 is dan ook in één oogopslag te herkennen als een Corvette. Belangrijk is wel dat deze nieuwe versie met een lengte van 4,44m compacter (12,5cm korter) én lichter is dan de huidige generatie. De breedte werd met 2,8cm beperkt tot 1,84m, terwijl de wielbasis er met een totale lengte van 2,69m exact evenveel op vooruit ging. De grotere wielbasis heeft vooral tot doel de stabiliteit te verbeteren. De C6 is 1,25m hoog. De voornaamste uiterlijke wijzigingen omvatten een strakker lijnenspel -waarbij vooral de plaatsing van de ventilatieopening achter de voorwielen opvalt- en de lichtunits vooraan. Chevrolet gooit de klaplichten die sinds 1962 deel maken van het ontwerp immers overboord en kiest voor aparte optieken onder helder afdekglas. Wat is gebleven zijn de bolle achterruit, de dubbele ronde achterlichten en de vier centrale uitlaatpijpen, ook al is het uitlaatsysteem zelf geheel nieuw. Het nieuwe interieur krijgt een klassieke lay-out en aankleding, al ontsnapt ook de Corvette niet aan de trend van de aluminium sierelementen.

Onder de kap zit een 6,0l V8, goed voor 400pk bij 6.000t/min en een koppel van 542Nm bij 4.400t/min. Standaard wordt die gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak, maar de Amerikanen gooien ook hun viertrapsautomaat nog niet overboord. Die is optioneel verkrijgbaar en werd voor de gelegenheid verbeterd. Krachtigere versies zullen later verkrijgbaar worden, waaronder de Z51 die geschikt zal zijn voor circuitgebruik. Die Z51 zal voorzien zijn van een transmissiekoeling, die overigens ook op de reguliere Europese versies aanwezig zal zijn. De Corvette deelt het onderstel met de recent in de VS gelanceerde Cadillac XLR en behoudt zijn lichtgewicht kunststof koetswerk. Het onderstel bestaat uit een stalen frame met aluminium en magnesium profielen. De ophanging werd geheel hertekend, maar maakt nog steeds gebruik van dwarse bladveren. De Magnetic Ride-ophanging een magnetisch systeem dat inwerkt op de viscositeit van de dempervloeistof om de demperkarakteristieken vliegensvlug en continue aan te passen werd op de vorige generatie geïntroduceerd als optie, en komt hier terug. Chevrolet heeft nog geen prestaties vrijgegeven.