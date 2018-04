Prijzen vernieuwde Daewoo Tacuma

Door: BV

p het Autosalon van Frankfurt toonde Daewoo de vernieuwde Tacuma. De monovolume van de constructeur kreeg een hertekende snuit met een nieuwe radiatorgrille en amandelvormige koplampen. Die zullen kenmerkend zijn voor alle toekomstige producten van GM Daewoo. Er zijn ook nieuwe optionele 15-duims lichtmetalen velgen. Aan de binnenkant zijn er nieuwe stofjes en enkele detailwijzigingen. In juli haalde de importeur de prijzen nog met 8 à 10 percent naar beneden, maar met deze facelift gaan de prijzen weer wat omhoog. De Tacuma is verkrijgbaar in de versies SE, SX en CDX. De eerste twee krijgen een 104pk sterke 1.6l benzinekrachtbron in het vooronder en kosten € 13.900 en € 15.700. De CDX wordt aangedreven door een 2-liter benzine die 121pk ontwikkelt en gaat voor € 17.400 over de toonbank. Wie de handgeschakelde vijfbak wil inruilen voor een automaat (vier verhoudingen) kan dat enkel bij de CDX. Die versie kost € 1.000 meer. Daewoo heeft geen dieselversies, maar voor € 2.450 staat een LPG-installatie met inbouwtank in de optielijst.