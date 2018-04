Door: BV

at ook de Amerikaanse automarkt betere tijden heeft gekend is geen geheim. Momenteel worden in heel de VS 19 miljoen auto’s per jaar gekocht. Dat is te weinig want de VS produceert er zelf al 20 miljoen en er worden er nog eens twee miljoen ingevoerd. Een situatie die ervoor zorgt dat de constructeurs moeten snoeien in de basiskosten en de winstmarges onder druk zet.

Chrysler tracht de crisis het hoofd te bieden door juist meer modellen en series op de markt te brengen. Ze willen vooral meer opgemerkte Őzeg maar karaktervolle- modellen op de markt brengen. Producten die in staat zijn de klant te begeesteren. Een stroom van nieuwe producten die rekening houden met de veranderende eisen van de consument moeten er, aldus Dieter Zetsche Ő President en Chief Executive Officer van Chysler Ő voor zorgen dat Chrysler zich een plaats veroverd als een ernstige speler op de markt.

Geholpen door de alliantie met Mercedes, waardoor de Chrysler-Groep meteen 100 jaar know-how achter zich kreeg, kan Chrysler de komende 36 maanden niet minder dan 25 nieuwe modellen lanceren. Dat is het grootste productoffensief ooit van de constructeur.

Dit jaar al werd de binnenlandse markt onder vuur genomen met de Chrysler Pacifica, de Chrysler Crossfire en de Dodge Durango. Dit jaar komen daar nog 9 modellen bij. Ook dat is een record voor Chrysler.

Onder meer een ‘Global Engine Alliance’ tussen Chrysler, Mitsubishi en Hyundai moet ervoor zorgen dat sneller en goedkoper ontwikkelde producten (spreiding van de kosten over een groter aantal eenheden) toch hoger zijn van kwaliteit. Een strategie die nu al vruchten afwerpt. De garantiekost daalde het voorbije jaar immers met 20%. In vergelijking met 1996 is er zelfs sprake van een halvering.