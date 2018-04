Tip van de sluier: Baby-Range

Door: BV

ij Land Rover wordt al een tijdje gewerkt aan gamma-uitbreiding onder de vorm van een echte SUV (en geen compacte 4x4 zoals de Freelander). Een auto die omwille van het succes de vormgeving van de Range-Rover behoorlijk wat stijlelementen van deze laatste zou overnemen. Vandaar de ‘officieuze’ benaming Baby-Range. Land Rover heeft de eerste schets vrijgegeven, maar het ontbreekt nog aan tekst en uitleg.

Het meest opvallende detail aan de tekening is alvast het ontbreken van achterportieren. Het lijkt er op dat Land Rover een echte cross-over tussen een 4x4 en een coupé wenst te lanceren. Er zijn al meer studiemodellen voorgesteld die een dergelijke kruising onderzochten, maar tot een productieversie kwam het nooit. Let wel, ook dit is geen afbeelding van het definitieve productiemodel dat er in 2005 zou aankomen, het is slechts een tekening van de concept car die op één van de komende salons (Detroit of Genève) aan het publiek getoond zal worden. De constructeur wil met de komst van het nieuwe model haar klantenbasis verbreden en ook mensen aantrekken voor wie een stoer en sportief uiterlijk niet gepaard hoeft te gaan met onwaarschijnlijk goede terreineigenschappen. Een markt die de laatste tijd sterk in de lift zit en waarin naast de huidige constructeurs als Lexus, Volvo, Porscheij ook constructeurs als Maserati grip op willen krijgen. Wordt ongetwijfeld vervolgd.