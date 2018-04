Spyker C8 Spyder T: nog extremer

Door: BV

e exclusieve Nederlandse supersportwagenbouwer Spyker heeft van zijn normaal 400pk sterke Spyder een nog extremere versie klaar. Op het autosalon van Frankfurt toonde de constructeur immers de Spyker C8 Spyder T. Die krijgt een door Cosworth afgestelde Audi V8 met twee turbo’s onder de kap. Om met de extra kracht overweg te kunnen heeft het model een verlaagde koets (- 1,5cm) en een breder spoor (+4cm). Voor dat laatste moest ook de vorm van de wielkasten onder handen genomen worden. De buitenafmetingen bedragen daardoor 4,18m in de lengte, 1,92m in de breedte en 1,06m in de hoogte. Een kleine kofferspoiler moet voor voldoende neerwaartse druk zorgen terwijl extra ventilatieopeningen in de snuit en de flanken de temperatuur van motor en remmen binnen de perken moeten houden.

De V8, met twee cilinderbanken die in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar staan, heeft een inhoud van 4172cc. De krachtbron ontwikkelt 525pk tussen 5.700 en 6.400t/min. 125pk meer dus dan de reguliere C8 Spyder. Het koppel bedraagt 560Nm en is tussen 1.950 en 5.600t/min ter beschikking van de bestuurder. Een manuele of sequentiële zesbak (naar keuze) stuurt de kracht door naar de achterwielen. Een limited slip differentieel is optioneel. Met een leeggewicht van 1.200kg haalt de bolide 100km/u na exact vier tellen. De topsnelheid bedraagt 320km/u. Spyker start half 2004 met de productie en zal ten minste 25 exemplaren produceren. Op die manier kan de TR race-uitvoering gehomologeerd worden volgens de ACO en de FIA GT-reglementering. De prijs voor de C8 Spyder T zal € 232.500 bedragen. Dat is af-fabriek en zonder belastingen en taksen.