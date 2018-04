Restyling Land Rover Freelander

Door: BV

D

e kleinste telg van de Land Rover-familie, de Freelander, krijgt een grondige restyling. Er zijn een nieuw front, nieuwe achterzijde, vernieuwd interieur en een aantal technische upgrades.

Wat styling betreft, wordt de lijn doorgetrokken die met de lancering van de Range Rover werd ingezet. Daardoor is het volledige gamma, met uitzondering van de Defender waaraan niet mag worden geraakt, nu omgeschakeld. Aan de voorzijde gaat het om nieuwe lichtunits, met dubbele ronde optieken op een glanzende zwarte achtergrond (met een 70% hogere lichtopbrengst), en een hertekende bumper. Die oogt nu nog stoerder en is gedeeltelijk uitgevoerd in koetswerkkleur. De aanpassingen aan de achterzijde zijn gelijkaardig; een nieuwe bumper en nieuwe, hoger gemonteerde achterlichtunits.

De voornaamste verbeteringen situeren zich aan de binnenzijde, waar het 80’s aandoende interieur eindelijk plaats ruimt voor een modern en degelijk ogend geheel. Het dashboard, de deurpanelen, de middenconsole, versnellingspook, instrumentenpaneel én zetels zijn nieuw, of op z’n minst grondig gewijzigd. Daarmee is het goedkoop aandoende plastic vervangen en verdwenen ook de grote rechthoekige drukknoppen op de schaduwkap rond de wijzerplaten, en dat is een goede zaak. De nieuwe zetels combineren een hoger comfort met een betere zijdelingse steun. Lichtgekleurde details en zilverrandjes rond de wijzerplaten zorgen voor een stijlvolle, eigentijdse look. Naast de vormgeving, veranderden ook de gebruikte materialen. Beter aanvoelende plastics voor het dashboard en de deurpanelen en modernere stofjes voor de bekleding.

Het aanbod bestaat nog steeds uit twee versies: een driedeurs met een afneembare hardtop of een neerklapbare softtop en een vijfdeurs. Ook het motorenpallet blijft ongewijzigd met een 2.5l V6 en een 2.0 turbodiesel naast een verbeterde 1.8l benzine als instapmotor. De beschikbare versnellingsbakken, een automatische of handgeschakelde vijfbak, werden ook verbeterd.

Speciaal voor Europa komt er een nieuwe versie; de Sport. Die krijgt een verlaagde sportophanging en 18-duims wielen. Met een lager zwaartepunt, minder koetswerkbewegingen en meer feedback voor de bestuurder moet die tegemoet komen aan de vraag van het Europese Cliënteel naar een meer dynamisch weggedrag. Deze versie heeft dezelfde permanente vierwielaandrijving én elektronische hulpmiddelen (zoals tractiecontrole en Hill Descent Control voor het gecontroleerd afrijden van steile hellingen) als de andere versies, maar boet omwille van de verminderde vrije hoogte uiteraard wat aan terreincapaciteiten in.

Tegen de jaarwissel kunnen we hem in de showrooms verwachten.