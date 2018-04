Mercedes SL 'Mille Miglia'

Door: BV

e Duitse constructeur gaat een gelimiteerde ‘Mille Miglia’-serie van de SL produceren op basis van de SL 350 (245pk). De ‘Mille Miglia’ is een legendarische uithoudingswedstrijd die tussen 1927 en 1957 24 maal werd gereden. Mercedes nam voor de eerst deel in 1952 en eindigde op de tweede plaats. In 1955 reden Stirling Moss en Denis Jenkinson hun 300SLR naar de overwinning. Gelimiteerd mag je in dit geval overigens letterlijk nemen want er zullen niet meer dan 12 exemplaren van de productieband rollen.

De uitgave krijgt aluminium beschermstrips, specifiek 18-duims lichtmetaal met extra brede banden (255/40 vooraan, 285/35 achteraan), ventilatiesleuven op de motorkap, een volledig glazen dak, dat nog steeds met de druk op een knop in de koffer verdwijnt, een specifieke ‘Silver Arrow’ metaalkleur en natuurlijk de obligatie badges en kentekens. Het interieur wordt uitgevoerd in hoogwaardig rood nappaleder. Op de hoofdsteunen graveerde men de originele wedstrijdroute, gebruik makend van een speciale lasertechniek. De deurdorpels in roestvrij staal zijn verlicht en voorzien van een ‘Mille Miglia Edition 2003’-belettering, die ook nog eens op de keuzehendel van de standaard aanwezige vijftrapsautomaat terugkomt. Tot de opgewaardeerde standaarduitrusting behoren parkeersensoren, multicontour-zetels, Mercedes’ COMAND-systeem met kleurenscherm en elektrisch inklapbare buitenspiegels.