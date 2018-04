Mercedes introduceert zeventrapsautomaat

Door: BV

D

e eerste zeventrapsautomaat ter wereld voor gebruik bij personenwagens is een feit. Mercedes zal de nieuwe overbrenging die 7G-Tronic werd gedoopt standaard monteren in de E 500, S 430, S 500 (behalve op de 4Matic-modellen), alsook op de CL 500 en SL 500. Hij zal daar de huidige automaat met vijf verhoudingen vervangen.

De nieuwe automaat zou moeten zorgen voor betere prestaties (tot 3 tienden sneller bij een acceleratie van 0 naar 100km/u en een verbruik dat tot 0,6l/100km lager ligt dan nu het geval is. Omdat het gemiddelde toerental lager kan gehouden worden en de toerentalschommelingen beperkte werden kan ook het geluids- en trillingsniveau teruggedrongen worden terwijl ook de kwaliteit van de schakelmanoeuvres erop vooruit gaat; de nieuwe bak zou spontaner, sneller en vloeiender moeten schakelen. Wanneer snel moet worden teruggeschakeld (“kick-down”-functie) hoeven de verhoudingen elkaar niet noodzakelijkerwijs op te volgend. De 7G-Tronic-bak kan in bepaalde situaties een verhouding overslaan (terugschakelen van vijfde naar derde bijvoorbeeld). Dankzij het gebruik van zeven verhoudingen kan ook het verschil tussen de eerste en de laatste verhouding groter worden gemaakt zonder dat er sprake is van een negatieve invloed op het rijgedrag.

Dankzij het gebruik van magnesium voor het carter van de versnellingbak is de nieuwe automaat nauwelijks groter of zwaarder dan zijn voorganger met twee verhoudingen minder. Het is de eerste keer dat het lichte materiaal wordt gebruikt bij een product met een hoog productievolume.