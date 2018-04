Daewoo Kalos met nieuwe motoren

Door: BV

Z

oals aangekondigd bij de lancering, wordt het gamma van de Daewoo Kalos verder uitgebreid. Aan de bestaande 1.4l benzinemotor met 8 kleppen die 83pk sterk is wordt een 1.2l en 1.4l 16v toegevoegd.

De eerste, een viercilinder die dwars onder de kap wordt gemonteerd, bestaat uit een gietijzeren motorblok met een cilinderkop en bovenliggende nokkenas in aluminiumlegering. De inhoud bedraagt 1.150cc. Die krachtbron is 71pk sterk bij 5.400t/min en ontwikkeld 104Nm bij 4.400t/min. De topsnelheid werd vastgesteld op 157km/u, 100km/u haal je in 13,7sec en het gemiddeld verbruik blijft beperkt tot 6,6l/100km.

De 1.399cc viercilinder heeft een luchtinlaat met variabele geometrie en een dubbele bovenliggende nokkenas. Deze is goed voor 94pk bij 6.200t/min en 130Nm bij 3.400t/min. De top bedraagt 176km/u, de acceleratie van 0 naar 100km/u duurt 11,1sec en het verbruiksgemiddelde is 7,0l/100km. De 1.2 is verkrijgbaar vanaf € 9.205, de 1.4 16v kan je vanaf € 12.445 op je naam laten zetten.