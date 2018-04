Saab 9-3 Aero Sport Sedan

Door: BV

e Zweden brengen het topmodel binnen het 9-3 gamma op de markt; de 9-3 Aero Sport Sedan. Dat is de jongste telg in een traditie van snelle Saabs, die de constructeur eind jaren ’50 begon met de Saab93 Gran Turismo 750. De naam Aero is wel 25 jaar jonger en werd voor het eerst gebruikt op het Autosalon van Brussel in 1984, toen de Saab 900 Turbo 16 Aero werd voorgesteld.

Onder de kap van deze sportieve variant zit een nieuwe, lichtmetalen 2.0T motor die goed is voor 210pk en een koppel van 300Nm bij 2.500t/min. Het Saab Trionic 8 motormanagementsysteem zorgt voor geoptimaliseerde prestaties van de turbomotor. De werking van de turbo is immers soepeler door het iets vroeger openen van de smoorklep bij lage toerentallen. De turbo komt dan sneller op toeren. De krachtbron wordt gekoppeld aan een pas ontwikkelde handgeschakelde zesbak met verbeterde synchronisatie.

De handelbaarheid van de sedan werd verbeterd door een stuggere sportafstelling die rolneigingen in de bochten tot een minimum beperkt en een viervoudig geleide achterwielophanging met passier meesturende achterwielen. Dat optimaliseert de balans en voorkomt overdreven onderstuur.

Een geïntegreerde sportset, met bumperspoiler, zijschorten en achterspoiler, allen eerder discreet dan onopvallend, zorgt voor een verbeterde aërodynamica en beperkt de lift. Vooraan wordt de liftwaarde met niet minder dan 70% teruggedrongen, achteraan liggen de waarden 40% lager.

Het interieur wordt voor de gelegenheid uitgerust met wat meer zwarte tinten en metaalkleurige accenten. Geen sprake van overdaad, maar ook hier discretie terwijl een heldere frisse indruk verkregen wordt door een zetelbekleding in grijs en beige.