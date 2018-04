Daewoo Evanda volgt Leganza op

Door: BV

D

aewoo presenteert de Evanda. Dat is de opvolger van de Leganza, maar het nieuwe model is wel wat groter geworden -zoals de regel dicteert-. De lengte bedraagt voortaan 4,77m (dik 10cm meer dan voorheen), het model is 1,81m breed en 1,44m hoog.

Net als de vorige vijf modellen van het merk (de Matiz, Kalos, Lanos, Nubira en Leganza) werd voor het ontwerp beroep gedaan op de Italdesign studio’s van Giorgetto Giugiaro. Van de tekentafels daar komen de strakke contourlijnen op de motorkap, de grote glasoppervlakken, relatief brede wielkasten, scherpe schouderlijn en opvallende voor- en achterlichtunits. De toename in ruimte vertaalt zich ook naar een toename in interieurruimte. Die moet zowel voor- als achteraan bovengemiddeld zijn. Achteraan nam de beenruimte gevoelig toe tot 960mm. De kofferruimte profiteert eveneens van de toegenomen buitenafmetingen. Die is voortaan 420l groot en uitbreidbaar dankzij een asymmetrisch neerklapbare achterbank. Het interieur is uitgevoerd in hoogwaardige materialen en een zwart/grijs duotoon kleurenschema dat moet zorgen voor een duidelijker visueel onderscheid tussen de bovenzijde en de onderzijde.

De afstelling van het onderstel is comfortabel met McPherson veerpoten vooraan en een multi-linksysteem voor de achteras. De wielophanging is met ophangrubbers aan de koets verbonden. Onder de kap huist een 1998cc viercilinder benzinekrachtbron. Daarvan zijn de cilinderkop en de carterpan uit aluminium vervaardigd en worden de 16 cilinderkleppen bediend door een dubbele bovenliggende nokkenas. Het geheel is goed voor 131pk bij 5.400t/min. en 181Nm bij 4.200t/min. Gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vijf verhoudingen kan de acceleratie naar 100km/u in 10,7sec. De topsnelheid bedraagt 200km/u. Naast deze standaard transmissie is ook een viertrapsautomaat met stepgate-functie (voor handmatig schakelen) van de Duitse producent ZF verkrijgbaar.

De inzittenden worden beschermd met driepuntsgordels en hoofdsteunen op alle zitplaatsen, frontale airbags en laterale airbags vooraan. Een vierkanaals ABS-systeem is eveneens standaard aanwezig. Het model is verkrijgbaar als SX, de instapversie, en CDX. Bij de eerste behoren een in de hoogte verstelbare bestuurdersstoel, elektrisch bediende ramen, centrale vergrendeling met afstandsbediening en airco reeds tot de standaarduitrusting. Het topmodel doet daar nog eens 16-duims lichtmetaal, Radio met CD-wisselaar, een automatische airco, elektrische verstelling van de bestuurderszetel, houtafwerking, een automatisch dimmende binnenspiegel én een lederen interieur bovenop. Half maart wordt het model in België leverbaar, met een instapprijs van 18.495 €.