Mercedes SLK Final Edition

Door: BV

D

e carrière van de SLK loopt stilaan op z’n eind. Mercedes brengt dan ook een ‘Final Edition’ uit. Die krijgt een specifieke uitrusting met een vario-dak, ESP en remassistentie en zijairbags en een hoop uiterlijke opsmuk. De radiatorgrille is gespoten in een chroom-zilver metallic lak, de A-stijlen zijn voorzien van gepolijste aluminium strips en vijfspaaks 16-duims lichtmetalen velgen worden standaard gemonteerd.

Het interieur werd bedacht met nieuw ontworpen sportzetels, bekleed met zacht nappa leder in zwart of rood. Hetzelfde materiaal wordt gebruikt voor de deurbekleding en beschermbeugels. De centrale console, deurhendels en het schakelrooster worden voor de gelegenheid uitgevoerd in geborsteld aluminium. Het instrumentenbordje zal van dat van de standaard SLK te onderscheiden zijn door een zilverkleurige belettering en metaalkleurige knopjes voor de klok en de tripcomputer. De Final Edition zal nog in de loop van maart beschikbaar zijn.