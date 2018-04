Daewoo Scope in Genève

Door: BV

e kersverse groep GM Daewoo zal op het autosalon van Genève de Scope voorstellen in Europese première. Dat is een softroader -4,47m lang, 1,89m breed en 1,71m hoog- met vierwielaandrijving en een dwars gemonteerde 2.492cc zescilinder in lijn. Die ontwikkelt 157pk bij 5.800t/min. en 245Nm bij 4.000t/min. Volgens Daewoo voldoende voor vlotte wegkarakteristieken en krachtige off-roadprestaties. Bij het ontwerp van het interieur werd rekening gehouden met een maximale flexibiliteit. Nagenoeg alle belangrijke functies, gaande van het starten van de motor en het openen of sluiten van de deuren, tot de bediening van de uitgebreide entertainmentinstallatie op een breedbeeldschermpje, kunnen met een enkele eenvoudige afstandsbediening gebeuren. De Scope zal in deze vorm nooit op de openbare weg verschijnen.