Mercedes CLK Cabrio debuteert in Genève

Door: BV

N

a de Coupé die tijdens de vorige editie van het Autosalon van Genève werd voorgesteld is het nu -precies een jaar later- de beurt aan de Cabrio. Net als de Coupé is die wat groter dan z’n voorganger; in de lengte kwam er 71mm bij en de wielbasis nam toe met 25mm. Positief voor de inzittenden is de toename in hoofdruimte vooraan met 23mm en de knieruimte achter met 44mm. Achteraan is er ook winst in de breedte; 30mm om exact te zijn. Ondanks de conventionele stoffen kap wist Mercedes de Cx-waarde te beperken tot een uitstekende 0,30.

De soft top is verkrijgbaar in zwart, blauw of grijs en werd volledig nieuw ontwikkeld. Ze is steeds elektrisch bedienbaar en de werking ervan werd volledig geautomatiseerd. Door het ontbreken van een handmatige vergrendeling kan de kap nu ook vanop afstand bediend worden. In open toestand verdwijnt de kap onder een aantrekkelijke kunststof afdekkap die nauwelijks boven de gordellijn uitsteekt. In de koffer werd een winst van 40l geboekt ten opzichte van de vorige generatie, die in 1998 op de markt verscheen. Je kan er voortaan 390l in kwijt.

Op het vlak van veiligheid voorziet de constructeur grote frontale en zijdelingse airbags vooraan en driepuntsgordels met gordelspanners en spankrachtbegrenzers voor de vier zitplaatsen. Een roll-over bar schiet bij een ongeval razendsnel tevoorschijn. Onder de kap komen vanaf de lancering vijf moderne benzinemotoren. Instappen kan met de CLK 200 Kompressor die 163pk sterk is. Het aanbod zescilindermotoren bestaat niet meer enkel uit de 320, met 218pk , maar wordt aangevuld met een soepele 2.6l met 170pk. De CLK 430 van de vorige generatie wordt vervangen door de CLK 500. Die V8 is goed voor 306pk. Daarmee spurt de CLK 500 in 6,7sec naar 100km/u. De top van het gamma wordt gevormd door de CLK 500 AMG. Die voorziet de achterwielen van 367pk en stuwt de Cabrio in amper 5,4sec naar 100km/u, 8 tienden beter dan voorheen.

Om het stuurgevoel te verbeteren opteerde de constructeur nu ook hier voor een tandheugelsysteem. De voorophanging bestaat uit een drielink-ophanging en achteraan wordt een verbeterd multilinksysteem gemonteerd. Een sportiever afgestelde ophanging, met straffere dempers en veren, is optioneel leverbaar. Standaard 16-duims lichtmetaal (met 205/55 R16 banden vooraan en 225/50 R16 rubber achteraan) benadrukt de sportiviteit. De CLK 500 krijgt recht op 17-duims velgen en de CLK 55 AMG zal zelfs op wielen van 18 duim staan.