Mercedes: 32 wagens met vierwielaandrijving

ermanente vierwielaandrijving is in, en niet alleen in de VS met z'n explosief groeiende SUV-markt. Het aantal fabrikanten dat personenwagens met vier aangedreven wielen in hun gamma opneemt groeit nog steeds. Audi, BMW, Volkswagen, Volvoij en Mercedes natuurlijk. Momenteel biedt de constructeur al 27 modellen aan met 4Matic-aandrijving en tegen de herfst van dit jaar wordt dat aantal uitgebreid naar 32.

Het huidige aanbod bestaat uit 12 versies van de G-Klasse, 5 versies van de M-Klasse, de S 350, -400 en -500 telkens met korte en lange wielbasis en de C 240 en -320 als break en berline. De S- en C-reeksen zijn sinds de herfst van 2002 beschikbaar en dat aanbod wordt in de herfst van dit jaar aangevuld met versies van de nieuwe E-Klasse. Bij de limousines wordt dat de E 240, E 320 en E 500, bij de breaks zal je de 240 en 320 kunnen uitrusten met vier aangedreven wielen.

Vierwielaandrijving staat borg voor meer rijdynamiek, stabiliteit en tractie. Mercedes combineert de 4MATIC aandrijving met het standaard aanwezige stabiliteitsprogramma en de 4ETS elektronische tractieregeling. Het 4ETS systeem detecteert doorspinnende wielen via de sensoren van het ABS-systeem en remt die middels de remschijven af. Tegelijk wordt de aandrijfkracht naar de wielen met de beste tractie gestuurd. Het verkregen effect is gelijkaardig aan dat van drie sperdifferentiëlen, zonder de noodzakelijke toegevingen op het vlak van comfort, geluidsproductie en wegligging.