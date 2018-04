Sportieve aankleding voor Mercedes C-Klasse

Door: BV

V

anaf de lente zal Mercedes twee nieuwe sportieve aankledingspakketten aanbieden voor de Mercedes C-Klasse. Zowel de berline als de break kunnen ermee uitgerust worden, met uitzondering van de 4MATIC-modellen en twee AMG-versies.

Het ‘Sports Package’ omvat 225/45 R17 banden op de vooras en 245/50 R17 banden op de achteras op aluminium vijfspaaksvelgen en een ovaal roestvrij sierstuk voor de uitlaatpijp. De dieselversies krijgen dubbele verchroomde uitlaatpijpen. Om de rijeigenschappen beter af te stemmen op de noden van de dynamische chauffeur wordt een sportophanging gemonteerd met een stuggere vering en demping. Het koetswerk wordt vooraan verlaagd met 25mm, achteraan doet men er 15mm af. De versie heeft ook recht op verbeterde stoppers; de remschijven vooraan krijgen een grotere diameter, zijn geperforeerd en hebben bredere zadels.

In het interieur maken de standaardzetels plaats voor speciaal ontwikkelde sportzetels. Het centrale gedeelte van de voor- en achterzetels wordt bekleed met een antracietkleurige stof terwijl leder een optie blijft. Andere extra’s zijn een met leder bekleed driespakig sportstuur, roestvrij stalen pedalen met rubberen noppen, specifieke vloertapijten en een kleiner met leder overtrokken schakelpookje voor de standaard handgeschakelde zesbak of de optionele vijftrapsautomaat. Het pakket is verkrijgbaar voor 1.925,11 € op de Classic en 993,41 € op de Avantgarde en Elegance.

Het Sports Package AMG biedt een nog sportievere uitvoering met nieuwe voor- en achterschorten, zijschorten en lichtmetalen 17-duimsvelgen met AMG-signatuur. Het kost 5.374,82 € voor de Classic en 4.443,12 € op de Avantgarde en Elegance.