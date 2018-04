Mercedes SL met V12 biturbo

Door: BV

D

e krachtig gelijnde coupé-roadster van het merk met de ster krijgt binnenkort een nieuwe topversie. Op de NAIAS Motorshow die in januari in Detroit wordt gehouden zal Mercedes immers de SL600 voorstellen. Die krijgt dezelfde V12 met drie kleppen per cilinder, dubbele ontsteking en twee turbo?s onder de kap als de Maybach, de CL600 en de S600. De motor is goed voor 500pk en een fenomenaal koppel van 800Nm dat tussen 1.800t/min en 3.600t/min constant ter beschikking staat. De prestaties zijn navenant; de topsnelheid wordt zoals steeds elektronisch begrensd bij 250km/u en het sprintje naar 100km/u kan in 4,7sec. Ook de hernemingen zijn indrukwekkend want je kan van 60 naar 120km/u in 4,9sec.

Het nieuwe topmodel krijgt binnenin een stuurwiel met hout en lederbekleding, V12-logo?s op de kopsteunen en het hoogpolig tapijt en een hout/ledercombinatie voor de bekleding van het pookje van de automatische bak. Aan de buitenzijde moeten chroomaccenten aan het radiatorrooster, zilverkleurige remzadels, V12-logo's op de zijdelingse luchtinlaten en specifieke lichtmetalen 18-duimsvelgen (vooraan voorzien van 255/40 banden, achteraan met 285/35-rubber) het verschil maken. In april wordt het model leverbaar, de prijs is nog niet bekend.