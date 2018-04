Twee concept cars van Daewoo

Door: BV

O

p het Autosalon van Seoul toonde GM Daewoo, voluit GM Daewoo Auto & Technology Company sinds de redding door General Motors, niet alleen 15 productiemodellen (waaronder de nieuwe Nubira die in de loop van volgend jaar ook naar België komt), maar ook 2 concept cars.

De 'Oto' is Daewoo's visie op de lifestyle auto van de toekomst. Dit cross-over model combineert immers een vierwielaandrijving, hogere bodemvrijheid en stevige structuur van een SUV met het weggedrag en de krachtige prestaties van een sportwagen. De bestuurder krijgt op het instrumentenpaneel informatie over het verkeer wat het rijden nog eenvoudiger en veiliger moet maken. Het interieur zelf is op maximale flexibiliteit ontworpen. Met een afstandsbediening kunnen de deuren geopend en gesloten worden, kan de motor gestart worden en kunnen audio-visuele systemen gestuurd worden. Het model is 4,47m lang, 1,90m breed en 1,71m hoog. Dwars onder de kap zit een 2492cc zescilinder-in-lijn motor met dubbele bovenliggende nokkenassen die goed is voor 157pk en 245Nm koppel.

De Flex is wat groter met een lengte van 4,67m, een breedte van net geen 2m en een hoogte van 1,72m. Het is een monovolume die in een handomdraai kan verandert worden in een slaapgelegenheid, kantoor, minibus of bestelwagen. Zeker interessant is de motor want dat is een diesel. Een V6 met een inhoud van 3000cc met 24-kleppen en common-rail directe injectie. Die is 191pk en niet minder dan 408Nm sterk en zou alvast de duurdere GM-producten die op Europese bodem geleverd worden een duwtje in de rug kunnen geven.