Meer luxe voor Land Rover Freelander

odeljaar 2003 betekent voor de Freelander de introductie van een nieuw hoger uitrustingsniveau, HSE. De nieuwe telg is voorzien van gewijzigde met voorzetels met meer zijdelingse steun, een 1,5cm langere zitting, herziene hoofdsteunen en een krijgt interieurbekleding in zwart en Alcapa. De zetels zijn bekleed met leder terwijl ook de tapijten, deurpanelen en handgrepen in Alcapa uitvoering zijn en harmoniëren met een voor de gelegenheid in zwart uitgevoerd dashboard.

Het exterieur wordt aangekleed met 17-duims lichtmetalen velgen, elektrisch inklapbare buitenspiegels en dakrails. Airco, radio-cd en een Harman Kardon luiddsprekersysteem met 8 luidsprekers en een subwoofer maken de lijst met standaarduitrusting compleet. De Freelander HSE is vanaf heden beschikbaar en moet minstens € 31.700 kosten.