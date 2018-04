Hummer H2 in 2004 naar Europa

Door: BV

H

et Amerikaanse Hummer is vooral gekend van de grote en quasi onverwoestbare H1, ook wel Humvee genoemd. Dat zijn de terreinwagens van het Amerikaanse leger. AM General, de producent van deze allesdoeners, fuseerde twee jaar geleden met GM. De H2 is daarvan het eerste resultaat. Met deze nieuwe, compactere en meer beschaafde terreinwagen wil GM een nieuwe markt aanboren. De H2 moet de superieure off-road eigenschappen en de robuustheid van de vooral in de VS populaire H1 in een bruikbaar én beter betaalbaar pakket beschikbaar maken voor een ruimer publiek. GM wil elk jaar 40.000 H2’s produceren terwijl er jaarlijks amper 1.000 H1’s van de band rollen.

Tussen de voorwielen van de H2 zit een 6-liter V8 die 316 paarden en 490Nm sterk is. Daarmee kan H2, gezegend met een gewicht van 2.909kg, toch naar 100km/u in minder dan 10sec. Aan de trekhaak verdraagt hij ruim 3 ton. Het model kan verder nog prat gaan op een klimvermogen van 60°, een zijdelings hellinghoek van 40° en een bodemvrijheid van 25,5cm (tot 26,7cm met optionele luchtvering). Uiteraard is het model uitgerust met een reductiebak en vergrendelbare differentiëlen, maar om sneller door los zand te kunnen beschikt de bestuurder ook nog over een schakelaar op het dashboard die de sturing van de door Bosch geleverde ABS en tractiecontrolesystemen wijzigt zodat deze meer wielspin toelaten.

Het interieur moet bij dat alles functioneel, luxueus en comfortabel blijven. Er is plaats voor 5 met vooral opmerkelijk veel beenruimte. Een optionele derde bank kan in de kofferruimte gemonteerd worden. De laadruimte heeft een maximumcapaciteit van 2.452l. Naast de complete standaarduitrusting zal GM eveneens een opvallend veel opties aanbieden die klanten in staat moeten stellen hun Hummer naar smaak van toeters en bellen te voorzien.

In de VS start de verkoop in de herfst. De H2 zal daar 48.000 dollar kosten. Europa zal ongetwijfeld dieper in de buidel moeten tasten, maar de exacte prijs is nog niet bekend. Er is ook geen haast bij want de H2 steekt pas vanaf 2004 in beperkte aantallen de oceaan over.