Chroomeditie van Chrysler PT Cruiser

Door: BV

H

et succesnummer van Chrysler, de PT Cruiser, krijgt er volgend jaar nog maar eens een uitvoering bij. De Amerikanen (we weten nog niets over een eventuele introductie in Europa) kunnen vanaf 2003 immers ook kiezen voor een ‘Cool Chrome Cruiser’. Die versie krijgt een radiatorrooster, striping, velgen, deurdrempels, deurgrepen, tankdop en een uitlaat in chroom. Binnenin wordt het blinkende materiaal gebruikt voor de deurhendels en de versnellingspook of de keuzehendel van de automaat.In de herfst van dit jaar komt er ook al een turboversie terwijl de cabrioversie in 2004 zijn intrede op de Amerikaanse markt zal doen.