W12 voor Bentley GT coupé

entley heeft van z’n op stapel staande sportwagen weer wat meer details vrijgegeven. Over de motor deze keerij De sportwagen, die naar Bentley’s zeggen plaats zal bieden voor 4 inzittenden plus bagage, krijgt een W12 onder de kap. Binnen de groep wordt die al door VW en Audi gebruikt. Daar produceert die 420pk en 550Nm, maar de ingenieurs bij Bentley namen de krachtbron onder handen en monteerden o.a. twee turbo’s. Het exacte vermogen is nog niet vrijgegeven, maar men spreekt over meer dan 500pk. Over het koppel wil Bentley alleen kwijt dat het ‘meer dan voldoende’ zal zijn. We gokken gezien de toename in vermogen op meer dan 750Nm. Ook belangrijk -want een traditie waar de klanten van het luxemerk aan hechten- is dat de motor volledig gebouwd zal worden in Bentley’s fabriek in Crewe (en dus niet samen met de andere VAG-producten van de band zal lopen).

Om al dat geweld op een veilige en comfortabele manier op de baan te krijgen opteert Bentley voor het eerst in haar geschiedenis voor vierwielaandrijving. Die krijgt het motorvermogen doorgestuurd via een geautomatiseerde zesbak met bediening via peddels aan het stuur. Bentley belooft een acceleratie van 0 naar 100km/u in minder dan 5 seconden en een topsnelheid van dik 290km/u.

Voor de ophanging kozen de ingenieurs een multi-link systeem achteraan en dubbele wishbones vooraan. Uiteraard met een elektronisch gestuurde demping die een maximum aan comfort moet combineren met een nooit geziene handelbaarheid. Stabiliteitscontrole wordt gemonteerd voor als het toch misgaat.

Op meer details, onder andere over het interieur, is het nog even wachten.