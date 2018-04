Nieuwe grote Daewoo: V222

Door: BV

oreaanse Daewoo gaat mogelijk nog dit jaar het Belgische topmodel, de Leganza, uit de catalogus schrappen. In de plaats komt een volledig nieuw model. Dat wordt wereldwijd gecommercialiseerd, o.a. als Magnus in Korea en als Magnus Eagle in Australië. Voor de Europese markt houdt men het voorlopig nog op V222.

De klassiek geproportioneerde sedan meet 4,77m in de lengte, 1,80m in de breedte en is 1,44m hoog. De wielbasis is 2,70m lang. De instapmotor wordt een 2-liter (1998cc) viercilinder benzine die bij 5.400t/min. 132pk ontwikkelt. 184Nm koppel is bij 4.400t/min. ter beschikking. Nieuw is de 2-liter (1993cc) zescilinder-in-lijn. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, wordt die dwars onder de motorkap gemonteerd. Daardoor krijgt hij een bijzonder stille en soepele loop. De motor produceert 141pk bij 5.600t/min. en 190Nm bij 3.800t/min. en is daarmee nauwelijks krachtiger dan de viercilinder.

Daewoo besteedde tijdens de ontwikkeling extra aandacht aan de veiligheid. Daardoor zou de V222 5 sterren moeten halen in de Amerikaanse crashtests. Voor de Europese NCAP test mikt men op 4 sterren. De constructeur gaat jaarlijks 400.000 stuks produceren.