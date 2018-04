Land-Rover Discovery krijgt opfrisbeurt

Door: BV

p de Autoshow van New York, die eind deze week de deuren opent, stelt Ford-dochter Land-Rover de gefacelifte Discovery voor. Die is ten opzichte van zijn voorganger op meer dan 700 punten gewijzigd.

De nieuwe Discovery zal uiterlijk vooral herkenbaar zijn aan de hertekende snuit. Die krijgt de karakteristiek getekende koplampen van de nieuwe Range Rover, met een hertekend rooster en een nieuwe bumper met ronde mistlampen. Achteraan verhuisden de richtingaanwijzers van de lichtunits in de bumper naar die in de C-stijl. Daardoor zijn ze beter zichtbaar voor achteropkomend verkeer.

Binnenin veranderde men wat aan de aankleding en de gebruikte stoffen en materialen, maar voor de vormgeving is nog steeds dezelfde. Je kan voortaan wel uit twee nieuwe kleurencombinaties kiezen: Alcapa beige en Land-Rover zwart. Het interieur wordt stiller dankzij een verbeterde geluidsisolatie en nieuwe ophangingselementen voor de motor.

In het vooronder van de Discovery komt naast de bestaande 4-liter benzine en 2.5l diesel een 4550cc lichtmetalen V8 uit hetzelfde huis. Die krachtbron produceert 217pk bij 4.750t/min. en 300Nm bij 2.600t/min. In koppel alleen is dat een verbetering van 20% ten opzichte van de 4-liter. De topversie van de luxeterreinwagen haalt voortaan een topsnelheid van 185km/u en spurt in 9,8 seconden naar 100km/u. De overbrenging is voor rekening van een elektronische gestuurde viertrapsautomaat. Vanzelfsprekend is er een reductiebak voor het ruigere terreinwerk.

Tot slot zou ook de wegligging van het nieuwe model verbeterd moeten zijn. Land-Rover deed aanpassingen aan de ophanging en voorziet een hele elektronicawinkel om de bestuurder, zowel op de weg als op het terrein, bij te staan. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de prijs wat omhoog.