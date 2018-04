De nieuwe Nissan Micra

Door: BV

issan’s kleinste, de Micra, gaat al een tijdje mee en opvolging drong zich dan ook op. Op de designafdeling van Nissan waait een frisse wind sinds Renault zich met de zaak ging bemoeien en op slag komen de Japanners met verassende dingen op de proppen. De nieuwe Primera is Őzeker in vergelijking met zijn voorgangers- gedurfd en ook voor de nieuwe Micra had men iets aparts voor ogen. Een indicatie daarvan was reeds eerder te zien op verschillende salons (waaronder dat van Brussel) in de vorm van de mm.e concept car. Dat was een compacte, bolle vijfdeurs met opmerkelijke stijlkenmerken (zoals de inplanting van de koplampen in de snuit) en plaats voor vier volwassenen.

De nieuwe Micra, waarvan de verkoop deze maand nog start in thuisland Japan, behoudt die lijn nagenoeg volledig, inclusief koplampen. De nieuweling werd hoger en breder maar Őin tegenstelling tot de trend in het compacte segment- ook korter. Door de ruimte in de hoogte te zoeken zou het interieur toch ruimer geworden zijn. Ook een deel van de technologische snufjes die in de mm.e te zien waren hebben hun weg naar de massaproductie gevonden. Zo zal de Micra in thuisland Japan alvast verkrijgbaar zijn met een startsysteem zonder sleutel.

Onder de kap komen drie benzinekrachtbronnen van 1.0, 1.2 en 1.4 liter. Het vermogen varieert daarbij van 67 tot 97pk. De krachtbron zal gekoppeld kunnen worden aan een manuele vijfbak of een CVT-automaat. Er komt een versie met drie en vijf deuren. Het blijft gissen over de specificaties en wanneer we de eerste Belgische Micra’s mogen verwachten.