BMW CS1 Concept in Genève

p het autosalon van Genève presenteert BMW de CS1. Een compacte cabrio met plaats voor vier. Die geeft een idee van hoe een compacte BMW er uit zou kunnen zien en de autobouwer toont zo zijn intentie om het aanbod in de toekomst naar onderen uit te breiden.

De CS1 is niet gewoon een gekrompen versie van een ander BMW-model. Hij kreeg een eigen look, maar behield wel de kenmerken die typisch zijn voor de constructeur. In de snuit zitten de obligatie niertjes, geflankeerd door lichtunits. Die hebben een nieuwe vormgeving, al zijn ook de karakteristieke dubbele ronde optieken nog steeds present. Voor een krachtige uitstraling zorgen de scherp getekende flanken. De wielen staan ver op de hoeken, dat is eveneens een typisch BMW-kenmerk. De scherpe schouderlijn loopt door over de koffer en bepaalt zo de strakke sportieve vormgeving van de kofferklep. De achterlichten (die ons in vorm wat aan Honda’s S2000 doen denken - zie fotospecial) bevatten net als de koplampen dubbele ronde lichten. De verlichting van de remlichten en de richtingaanwijzers gebeurt door middel van LEDs. Een dieper geplaatst oppervlak dat langs achteren belicht wordt vervult de functie van de gewone achterlichten. Door gebruik te maken van verschillende verlichtingsmethodes op verschillende dieptes creëert BMW een driedimensionaal effect.

In het interieur maakten de ontwerpers gebruik van moderne, lichte materialen als aluminium en neopreen (het materiaal dat o.a. gebruikt wordt voor duikerspakken). De verschillende elementen zijn zo uitgevoerd dat ze in het interieur lijken te zweven. Het interieur wordt verdeeld door een middenconsole die ook achteraan tot tussen de zetels doorloopt. Voor de bekleding gebruikte men verder nog lichtbruin nappaleder en wat robuuster Nubukleder. Om de indruk van licht en ruimte verder te benadrukken maakte men o.a. voor delen van de deurbekleding gebruik van semi-transparante materialen.

Om de bediening van de almaar complexere boordsystemen te vereenvoudigen maakt de CS1 gebruik van de iDrive-technologie zoals die op de BMW 7-reeks aanwezig is. Die groepeert de knoppen rond het stuur en op de middenconsole.

Onder de kap ligt, in de lengterichting, een 1.8l viercilinder Valvetronic (met variabele timing van de inlaatkleppen) krachtbron. Die ontwikkeld 115pk en 175Nm. De aandrijving van de Duitser gebeurt natuurlijk via de achterwielen. Een tekort aan grip zal de Concept niet hebben want BMW schoeide het 18-duims lichtmetaal met 215/45 rubber vooraan en bandenmaatje 235/45 achteraan.

Het remvermogen lijkt met schijven van 33,5cm en zes zuigers vooraan en schijven van33cm diameter achteraan en vier zuigers niet echt een probleem. Het systeem is dan ook afkomstig uit de racerij.

Schakelen gaat via BMW’s SSG (Sequential Sports Gearbox) transmissie zoals die verkrijgbaar is op de 3-Coupé. Dat is een systeem dat door de elektromagnetische bediening van de koppeling kan schakelen in fracties van een seconde. De bestuurder kan zelf schakelen of kiezen voor een automatische stand.