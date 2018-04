Hyundai Getz: eerste gegevens

Door: BV

e Koreaanse constructeur is met een waar productoffensief bezig. Op korte tijd kwam de autobouwer met de Santa Fé, Matrix, Terracan en Coupé op de markt en in Genève komt daar nu nog de Getz bij.

De Getz is gebaseerd op de T(hink) B(asic) concept car die in Tokyo stond te pronken. Binnen het Hyundai-gamma gaat de Getz de ruimte tussen de Atos en de Accent opvullen.

Het platform is nieuw en voor het koetswerk werd, omdat het B-segment vooral in Europa populair is, rekening gehouden met de Europese smaak. Van bij de lancering zal je kunnen opteren voor drie of vijf deuren. Onder de kap komen alvast drie meerkleppen benzinemotoren. De 1.5 CRDi common-rail diesel van het merk krijgt later een plaatsje onder de kap. Normaliter wordt alles gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, maar ook een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat zal tot de mogelijkheden behoren.

Meer gedetailleerde info volgt later.