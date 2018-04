Ford Fusion komt nog dit jaar

Door: BV

D

e Fusion, een monovolume op basis van de nog te lanceren nieuwe Ford Fiësta is klaar. De vijfzitter stond nog als prototype te blinken op het Autosalon van Frankfurt en nu al stelt Ford de definitieve versie voor. Op wat details na (zoals de lichtblokken), veranderde er nauwelijks nog iets aan het model.

De Fusion mikt op mensen die nood hebben aan functioneel en comfortabel vervoer, met laadruimte en plaats voor kinderen, maar die dat niet in de centimeters willen gaan zoeken. Binnen de 4m lange, 1,7m brede en ,5m hoge koets van de Fusion moet dat kunnen. Het monovolume-concept zorgt dat de inzittenden rechter zitten (en dus in de lengte minder plaats innemen), waardoor de koffer 337l groot werd.

De Fusion neemt, met uitzondering van de zwakste motorversie, het motorenpallet van de nieuwe Fiësta over. De Fusion wordt tegen eind dit jaar bij de dealers verwacht. Voorlopig is hij nog een eenzaat in z’n segment, maar Opel zal met een monovolume op basis van de Corsa snel voor tegengewicht zorgen.