Ferrari 575M Maranello

e Italiaanse sportwagenbouwer stelde samen met de presentatie van zijn nieuwe F1-bolide voor seizoen 2002 ook de 575M Maranello voor.

Die is gebaseerd op de 550 Maranello en behoudt grotendeels hetzelfde uiterlijk. Er werden enkel wijzigingen aangebracht indien noodzakelijk om technische redenen. De vorm van de luchtinlaten wijzigde om een betere luchtstroom naar de motor te creëren en de lichtunits werden wat aangepast zodat ze nu ook Xenonverlichting kunnen bevatten.

Onderhuids veranderde er heel wat. De ‘M’ in de typeaanduiding staat dan ook niet voor Maranello, maar voor Modificato (gewijzigd dus in het Italiaans). Dat dient om te benadrukken dat de motor, de transmissie en de aandrijflijn grondig werden herzien. De krachtbron is nog steeds gebaseerd op de volledig in aluminium opgetrokken V12 met 4 kleppen per cilinder en dubbele bovenliggende nokkenassen. Boring en slag werden aangepast zodat de inhoud steeg van 5,5 naar 5,75l. Logischerwijs steeg ook het vermogen en het beschikbare koppel. Uit 5748cc puurt Ferrari 515pk bij 7.250t/min. De maximale trekkracht bedraagt 588Nm, die is bij 5.250t/min ter beschikking. Ten opzichte van zijn voorganger betekend dat een winst van 30pk en 20Nm. De bolide weegt in deze nieuwe configuratie 1.730kg. De Italiaan kan naar 100km/u in nog niet eens 4,3sec en haalt een top van 325km/u.

De krachtbron laat zich combineren met een handgeschakelde zesbak of een semi-automaat met evenveel versnellingen. Dat laatste systeem is een afgeleide van de automaat die Ferrari in de F1 gebruikt, net als de aandrijving overigens. Voor een goede wegligging en tractie zorgt een computergestuurde ophanging. Die laat de bestuurder overigens de keuze uit een sportieve of meer comfortabele stand. Om de Maranello binnenin weer bij de tijd te maken monteert men voortaan een nieuw instrumentenbord, andere zetels en gewijzigde deurpanelen.