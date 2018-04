PSA-Fiat: Besteldrieling opgefrist

Door: BV

e grote bestelwagens van Peugeot, Citroën en Fiat, die op wat details na identiek zijn, krijgen een grondige opfrissingsbeurt. Het koetswerk, interieur, de uitrusting en het motorenaanbod werden herzien.

De drie bestelwagens werden in 1994 gelanceerd, en waren een gevolg van een industrieel samenwerkingsverband tussen PSA en Fiat, dat al in 1978 van start ging. Aan de buitenzijde veranderde de lijn van de frontpartij met een sterker hellende en in het verlengde van de vooruit liggende motorkap. De drie modellen krijgen ook een nieuwe bumper en een (voor elk merk anders) radiatorrooster. Dat wordt geflankeerd door nieuwe koplampen. Die zijn groter dan bij de voorgangers en kregen helder afdekglas. De lichtopbrengst ging er met de helft op vooruit. Ook achteraan werd voor helder afdekglas geopteerd.

In het interieur vinden we nu een moduleerbaar en ergonomisch dashboard. Het instrumentbord krijgt een elektronische module die info verstrekt over de rijomstandigheden en de onderhoudstoestand van het voertuig. De stoelen werden herbekeken en worden nu ook volgens een nieuw procédé gefabriceerd. Voor optimaal comfort moet de viervoudige verstelbare bestuurderszetel en het standaard in de hoogte verstelbare stuurwiel (een primeur in deze klasse) zorgen.

De Boxer, Jumper en Ducato zijn voortaan ook verkrijgbaar met een aantal elektronische snufjes. Zo is er parkeerhulp voorzien (met sensoren) en kan je opteren voor een telematica-unit met vier niveaus. De bestelwagen kan ook van een inhaaldetector voorzien worden. Dat systeem bestaat uit een microcamera in de linker buitenspiegel die gericht is op de dode hoek. Als de bestelwagen ingehaald wordt kan de bestuurder dat zien aan een verklikkerlichtje. Als hij intussen zijn richtingaanwijzer aanzet, maakt een geluidssignaal hem erop attent dat hij al ingehaald wordt.

Het beschikbare motorenpallet werd eveneens herbekeken. Omdat het vermogen steeg werd ook het onderstel aangepast. Er is nu keuze uit een 2.0 benzine van 110pk en drie diesels: een 2.0 met 85pk, een 2.2 met 100pk en een 2.8 met 127pk. Naast een handgeschakelde vijfbak is ook een automaat met 4 verhoudingen en stuurwielbediening voorzien.

De bestelwagen is verkrijgbaar met 3 of 4 wielbasissen naargelang de versie, 2 of 3 hoogten en een nuttig laadvolume van 7,5 tot 14m³.