Chrysler PT Cruiser met diesel

e PT Cruiser, Chrysler’s eigenzinnige monovolume, beleeft in Brussel zijn publieksdoop als diesel. Het huidige gamma beperkte zich tot benzineversies en daarin komt dus verandering. Zoals eerder al aangekondigd werd, krijgt de Cruiser een dieselkrachtbron van Mercedes-origine. Het gaat om een aangepaste 2148cc met vier cilinders, directe inspuiting en een turbo met variabele geometrie. Die ontwikkeld 121pk bij 4.200t/min en een maximaal koppel van 300Nm. Dat is 1.600 en 2.600t/min ter beschikking. Gekoppeld aan een hangeschakelde vijfbak kan de spurt naar 100km/u in 12,1sec. De topsnelheid bedraagt 183km/u.

De nieuweling met 2.2 CRD-motor staat momenteel enkel als Limited in de prijslijst. Hij kost dan € 26.125 (1.053.880 BEF) en krijgt dan sowieso 4 airbags, airco, 16-duims chrome velgen, elektrisch open dak, mistlampen, cruise control en lederen interieur met verwarmde zetels.