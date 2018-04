Chrysler Crossfire komt in 2003

Door: BV

D

e Amerikaanse constructeur doet het opnieuw beter. Sinds 1991 vergrootte het marktaandeel van de constructeur op de thuismarkt van 1% naar 2,7% en verkocht Chrysler maar liefst 270% meer. Sinds de alliantie met Mercedes, waarmee ze de Daimler-Chrysler groep vormen, slijt men de wagens in de VS als een combinatie van Amerikaanse styling en Duits-degelijke mechaniek. Dat lijkt aan te slaan. Bovendien sprong Chrysler, eerst met de Prowler (zie nieuwsarchief december 2001) en later met de PT Cruiser op een Amerikaanse retrotrend met onverhoopt succes. Tijdens modeljaar 2004 doen ze daar nog een schepje bovenop met de Crossfire die reeds eerder als concept car werd voorgesteld. In augustus 2001 (zie nieuwsarchief augustus 2001) maakte het concern reeds bekend dat men tot productie zou overgaan, maar op meer definitieve gegevens was het wachten tot tijdens de Los Angeles Autoshow. Die loopt momenteel en zoals beloofd kwam de constructeur met wat extra gegevens en de eerste foto’s van het productiemodel op de proppen.

Volgend jaar, in 2003, komt de Crossfire op de markt. Die zal in Duitsland door Karmann gebouwd worden. Het design werd ten opzichte van het prototype uiteraard wat braver, maar zou toch nog speciaal genoeg moeten zijn om te kunnen uitgroeien tot een Amerikaanse droomauto. Onder kap komt een 215pk sterke zescilinder in V waarvan de cilinderbanken in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar liggen. De krachtbron zal gecombineerd worden met een automatische vijfbak (uiteraard met een adaptief schakelprogramma en elektronische sturing) of een handgeschakelde zesbak. Zoals het een sportieve tweezitter betaamd, zorgen de achterwielen voor de aandrijving. Voor de remmen doet men beroep op 300x28mm geventileerde schijven vooraan en volle schijven met een diameter van 279mm en een dikte van 9mm achteraan. ESP en ABS zullen standaard zijn. De ophanging maakt gebruik gasgevulde schokdempers rondom. Vooraan in combinatie met dubbele wishbones, achteraan met een multi-linkophanging. De Crossfire wordt vooraan geschoeid met 225/40 banden op 18-duims lichtmetalen velgen. Achteraan word 19-duims lichtmetaal gecombineerd met 255/35 rubber. Over de prestaties is nog niet veel bekend, maar Chrysler belooft meer gegevens in loop van het jaar.