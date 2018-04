Hummer H2: voor breder publiek

Door: BV

ummer, dat de stoere Amerikaanse legerjeeps produceert, introduceert in de tweede helft van volgend jaar een variant voor het brede(re) publiek. Die is Őin tegenstelling tot de huidige wegversies- ontworpen voor het dagelijks gebruik. Het design van de H2 is wel geïnspireerd op dat van de Humvee.

Onder de kap huist een 6000cc V8 Vortec benzinemotor, goed voor 325pk en 520Nm. Die wordt gekoppeld aan een automaat met 4 overbrengingen. De vierde is een overdrive. Een elektronisch gestuurde vierwielaandrijving (van Borg-Warner) verdeelt in normale omstandigheden 40% van het vermogen op de voorwielen en 60% op de achterwielen. Voor het zwaardere werk beschik je over een in de aandrijving geïntegreerde reductiebak (met verhouding 2,64:1), een vergrendelbaar centraal differentieel (50/50 voor/achter) en een extra vergrendelbaar differentieel op de achteras. Een hoge bodemvrijheid, lange wielbasis en korte overhangen (de wielbasis is 17,5cm langer als die van de Chevrolet Tahoe, terwijl de H2 22,5cm korter is) zorgen voor stabiliteit op de weg en uitstekende terreincapaciteiten.

Twee uitrustingsniveaus zijn voorzien. Het ene pakket houdt het op lederen zetels, stereo en chromé-accenten. Het andere is wat avontuurlijker ingesteld en bestaat uit een bagagedrager, eerste hulpkit, gereedschapsset en een speciale off-road luchtvering met automatische niveauregeling. De H2 biedt plaats aan 5 personen, maar in de optielijst vindt je een extra bank voor 2 personen. De H2 gaat bijna € 60.000 of 2,3 miljoen BEF kosten. Of hij ook naar België komt, is nog niet geweten.