BMW Clubsport: Sporty look & feel voor 3-Coupé

MW presenteerde op de Motorshow te Essen het Clubsport pakket. Dat is een sportief pakket voor de zescilindermodellen van de 3-reeks Coupé. Het omvat een hertekende voorspoiler, zijskirts, een aangepaste ophanging, een akoestisch pakket voor de uitlaat met verchroomde uiteinden, specifieke 18-duims lichtmetalen velgen (vooraan 225/40 R18 banden, achteraan 255/35 R18 banden) en een spoilertje op het kofferdeksel. In het interieur kan je opteren voor een bekleding met alcantara of leder. Je hebt ook een licht gewijzigd instrumentenbord, een korter pookje, sportstuur, drempelstrips en aluminium inlegstukjes. Het hele pakket wordt verzorgd door de firma M, die voor de constructeur onder andere ook al de opgevijzelde versies van de 3- en 5-reeks (M3 en M5 dus) produceren.

De Clubsport is enkel in 4 exclusieve kleuren te verkrijgen: Estoril blauw metallic, Carbon zwart metallic, Titan zilver metallic en Velvet blauw metallic. De prijs zal vlak voor het Salon van Brussel, waar de Clubsport zijn Belgische première beleefd, bekendgemaakt worden.