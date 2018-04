De nieuwe Volkswagen Polo in detail

Door: BV

e Polo is al voor zijn lancering voor het succes gemaakt. Van de laatste generatie sleet VW maar liefst drie miljoen stuks, waarmee het totaal aantal verkochte Polo’s op meer dan 7 miljoen komt. Van deze vierde generatie wil VW in 2002, het eerste volledige verkoopjaar, al 450.000 stuks verkopen.

De nieuwe Polo mikt op 6 specifieke doelgroepen. Belangrijk voor de ontwikkeling van het model was het feit dat maar liefst 60% van alle Polo’s niet het hoofdvoertuig is van de eigenaar. Het gebruiksgemak is met een cliënteel dat voor 20% uit zestigplussers bestaat prioritair, maar ook het design mag niet vergeten worden, want dan haken de 55% vrouwelijke bestuurders af.

De nieuwe Polo is 3,9m lang (+15,4cm), 1,65m breed (+4,7cm) en 1,46m hoog (+1,8cm). De nieuweling is dus Őzoals gebruikelijk- wat gegroeid ten opzichte van zijn voorganger. De positionering van de Volkswagen in het gamma tussen de Lupo en de Golf moest ook in het design tot uiting komen. Het duidelijkste voorbeeld daarvan is het gebruik van de dubbele ronde optieken voor de lichtblokken vooraan. Die verwijzen duidelijk naar de Lupo, maar als je beide optieken in een ovaal zou tekenen, heb je volgens VW de lichtblok van de Golf. Dergelijke details moeten de nieuwe Polo het tikje meer emotionaliteit en beminnelijkheid geven dat hij zich tegenover de Golf kan veroorloven. Hij is verkrijgbaar in Base-, Comfortline- en Highline-uitvoering. Al van bij de lancering, deze maand, heb je keuze uit een versie met 3 of 5 deuren.

De nieuweling krijgt standaard 2 Frontale airbags, zij-airbags vooraan en driepuntsgordels met spanners en spankrachtbegrenzers voor de voorste inzittenden. Achteraan krijgen de buitenste inzittenden een driepuntsgordel. De middelste zitplaats achteraan is van een heupgordel voorzien. Vanzelfsprekend is ook ABS standaard. ESP is op de meeste versies een optie.

Volkswagen wil in de afwerking van het interieur weerom de norm zetten. De groei in de buitenafmetingen zorgt voor meer hoofdruimte alom en nam de beenruimte achteraan toe met 6,3cm. Achter de passagiers kan je in de polo 270l bagage kwijt. Da’s een winst van 5 liter ten opzichte van zijn voorganger. Met de achterbank neergeklapt (vanaf de Comfortline is dat in ongelijke delen) wordt dat maximaal 1.030liter. De laadruimte heeft dan een totale lengte van 1,28m. Ook in het interieur moet je wat kwijt kunnen: tot 16 bergvakjes (afhankelijk van de versie) staan daar borg voor.

De instapmotor is een 1.2l driecilinder van 55pk en 106Nm. Die krachtbron is ook met 65pk en 112Nm verkrijgbaar. Bij de benzines vind je daarboven een 1.4l viercilinder van 75pk, met een maximumkoppel van 126Nm. Een variant met 100pk, die de Polo een top van 188km/u moet geven, wordt in het voorjaar van 2002 verwacht. Half 2002 maakt een direct ingespoten benzinemotor (FSI) van 85pk zijn opwachting. Verkies je een diesel, dan heb je de keuze uit 3 verschillende varianten. De instapdiesel is de gekende 1.9 SDI. Goed voor 64pk en 125Nm. Een 1.4TDI ontwikkelt 75pk en 195Nm. Een 1.9l TDI van 100pk moet de Polo een sportief temperament bezorgen. Het maximale koppel bedraagt 204Nm. Hiermee haalt de Polo, net als de krachtigste benzineversie die er binnenkort aankomt, een topsnelheid van 188km/u. Het spurtje naar 100 gaat in 10,7sec.

De goedkoopste Polo (driedeurs) wisselt voor 443.739BEF (€ 11.000) van eigenaar. De duurste versie (vijfdeurs) kost 723.471 BEF (€ 17.934).