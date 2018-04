De nieuwe Opel Vectra in detail

Door: BV

O

pel heeft wat meer gegevens bekendgemaakt van de nieuwe Vectra. We weten nu dat de nieuwe Vectra al vrij snel (enkele maanden) na zijn lancering beschikbaar zal zijn in 2 uitvoeringen. De eerste is een elegante vierdeursversie die gewoon naar de naam Vectra luistert, de 2de zal een sportieve variant zijn die, naar Opel’s gewoonte, de toevoeging GTS krijgt. Die zal een onder andere een donkere omlijsting van de koplampen, een andere bumper met grotere luchtinlaatopening en ronde in plaats van rechthoekige mistlampen krijgen.

Het motorenpallet zal bij de aanvang bestaan uit 2 benzines (1.8 16v van 110pk en 2.2 16v van 147pk) die allen aan de Euro4 norm beantwoorden en 2 common-rail diesels (2.0DTI van 100pk en 2.2DTI met 125pk). De 1.8 benzine zal vanaf september 2002 ook aan een CVT automaat met 6 verhoudingen gekoppeld kunnen worden. Opel werkte ook aan de onderhoudstermijnen. Bij de benzines ligt een ondhoudsinterval van 30.000km binnen de mogelijkheden. De diesels zouden misschien wel tot 50.000km zonder onderhoud kunnen.

Tot de standaard veiligheidsuitrusting behoren actieve hoofdsteunen op alle zitplaatsen, 2 frontale en 2 zijdelingse airbags vooraan én gordijnairbags die zowel vooraan als achteraan hun werk doen. Opel’s Pedal Release System voorkomt voetblessures bij aanrijdingen. Op elektronisch vlak krijg je sowieso ABS met remkrachtverdeler en CBC (Cornering Brake Control). ESPplus -de stabiliteitscontrole- is een optie op de meeste versies.

De comfortkenmerken van het 4-deurs instapmodel van de Vectra omvatten centrale vergrendeling met afstandsbediening voor deuren en laadruimte, in de hoogte verstelbare bestuurderszetel, elektrische ruitbediening vooraan, in hoogte en diepte verstelbaar stuur, elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels, manuele airconditioning, centrale armsteun vooraan, radio-CD en mistlampen. Sommige versies zullen ook uitgerust zijn met o.a. elektronische airconditioning, een boordcomputer, een elektrisch verstelbare bestuurderszetel met geheugenfunctieij Je zal je Vectra ook nog kunnen personaliseren met zaken als een afstandbediende verwarming, parkeerhulp, bandendrukcontrole en infotainmentsystemen.

In het nieuwe interieur is de bovenzijde van het dashboard en de middenconsole in antraciet uitgevoerd. Dat kan dan naar keuze gecombineerd worden met hetzelfde antraciet, staalgrijs of kasjmier voor de onderkant van het dashboard. Voor de stijlelementen kan je kiezen uit iets wat Opel namaakschildpad noemt, iepenhout, of titanium/chroom. De GTS krijgt een specifiek interieur met onder andere een sportstuur en een bekleding in een sportieve leder/stofcombinatie.

De Vectra groeide aan de buitenzijde. Hij is 10cm langer en 5cm hoger dan zijn voorganger. De wielbasis nam met 6cm toe. Hij is nu 4,60m lang, 1,76m breed en 1,46m hoog. De wielbasis is exact 2,7m. Binnenin zou een maximale benutting van de ruimte voor relatief meer vooruitgang zorgen. Dat resulteert in meer hoofdruimte vooraan, meer beenruimte achteraan en een meer dan behoorlijke schouderbreedte. Achter de passagiers is voortaan plaats voor 500l bagage. Dat is 51l meer als in de huidige Vectra.

Later plannen de Duitsers ook nog andere versies. Een break uiteraard, maar er is ook sprake van een versie met lange wielbasis voor 2003, de Vectra Signum. Die zou veel gelijkenissen vertonen met de Signum² concept car die Opel op het Salon van Frankfurt presenteerde.