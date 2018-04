Peugeot 206 1.4 HDI

Door: BV

eugeot sleutelt verder aan het gamma. Nadat de 206 eerder deze maand al van een multiplexstructuur en de 307 van een 1.4HDI motor werd voorzien, is het nu weerom de beurt aan de 206. Die krijgt Ő geheel binnen verwachting Ő nu ook de nieuwe 1.4 HDI-krachtbron onder de kap. Die ontwikkeld in de 206 69pk, hetzelfde vermogen als de atmosferische 1.9l dieselmotor die hij vervangt. Het maximale koppel van 150Nm komt vrij bij 1750t/min. De 1.4HDI wordt aan een vijfbak gekoppeld.

Doordat hij volledig in aluminium is uitgevoerd, kon het gewicht van de wagen beperkt worden tot 974kg voor de driedeurs en 986kg voor de vijfdeurs. De spurt tot 100km/u kan nu in 14,7sec, dat is een winst van 2,3sec ten opzichte van de krachbron die hij vervangt. Bij de hernemingen is de nieuweling ook tot 35% sneller. De topsnelheid is vastgesteld op 168km/u.

De dempingskarakteristieken van de pseudo-MacPherson ophanging met driehoeken vooraan en de dwarsstang met getrokken armen achteraan werden behouden, maar de ontkoppelde stabilisatorstang vooraan is nu 20mm in plaats van 18mm dik. Het remsysteem wijzigde niet. Vooraan zitten nog steeds geventileerde schijven (diameter 247mm, dikte 20,4mm) en achteraan zorgen trommels (diameter 203mm, dikte 38mm) voor de vertraging.

De 1.4HDI is verkrijgbaar in de uitvoeringen XR, XN en XT. De goedkoopste 206 HDI kost 464.000 BEF of € 11.502.